Un gol de rebot de Folsberg classifica Suècia per als quarts de final

Un gol de rebot de Folsberg classifica Suècia per als quarts de final sant petersburg

La selecció de Suècia va superar Suïssa (1-0) a Sant Petersburg i serà als quarts de final del Mundial gràcies a un gol d'Emil Forsberg de rebot. De res li va servir tenir més possessió de la pilota a Suïssa, que no va tenir encert ofensiu, i va veure com acabava el seu notable paper a la competició. Amb poc lluïment però màxima efectivitat, el combinat suec va aconseguir el bitllet per als quarts de final 24 anys després que ho fes al Mundial dels Estats Units, 1994. Forsberg va convertir-se en l'heroi de Suècia ahir després de marcar el gol decisiu. Ho va fer amb un xut llunyà que va desviar el central suís del Borussia Dortmund Manuel Akanji amb la dissort que va sorpendre el porter Sommer. De res van servir els intents helvètics d'empatar.