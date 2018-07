La lesió de Cavani podria fer titular Stuani contra França

El davanter del Girona Cristhian Stuani va gaudir dels seus primers minuts en el partit de vuitens de final en què l'Uruguai va batre Portugal dissabte passat. El 7 blanc-i-vermell va entrar al camp a la segona part arran de la lesió d'un dels millors homes charrúa com és Edinson Cavani. Des la Federació uruguaina no van detallar l'abast de la lesió del jugador del PSG però sí que van assegurar que es tractava d'un cop sense cap trencament muscular. Caldrà veure doncs si Cavani està en condicions de jugar demà passat contra França, en un dels duels més interessants dels quarts de final del Mundial. Precisament ahir el company de davantera de Cavani, Luis Suárez va parlar de la seva possible absència al partit contra França. «El que significa, tant per al meu joc com per al de l'equip, és essencial per la classe de jugador que és i pel que ha demostrat en tots els partits de la selecció i de moment actual», va comentar el jugador del Barça. Súarez es va autoincloure en els més de 3 milions d'uruguaians que estan pendents de si Cavani estarà a punt divendres. «És complicat. És una lesió de fa pocs dies i és difícil la recuperació. Les ganes i l'actitud les tindrà, però no depèn gaire d'ell», afegia.

De totes maneres, Suárez reconeixia que sense Cavani o sense ell al camp l'equip ha sabut «redreçar situacions» adverses i va deixar clar que altres jugadors poden substituir el davanter del París Saint-Germain de la mateixa forma. «Uruguai depèn del nivell col·lectiu», va assenyalar. El gironí Stuani i el davanter del Celta Maxi Gómez són els dos aspirants a ocupar el lloc que deixaria vacant Cavani si al final no es recupera de la lesió.

Suárez va parlar sobre Mbappé, el gran perill de França. «Tothom sap que és un gran jugador i molt important per França. Tenim una bona defensa per intentar controlar-lo», va dir.