La selecció uruguaiana va entrenar-se ahir a porta tancada per preparar el partit de demà de quarts de final contra França. Ho va fer sense Edinson Cavani, que, segons diverses fonts, estaria descartat per lesió per jugar per culpa d'un problema muscular al bessó de la cama esquerra. Si es confirma, el davanter del Girona Cristhian Stuani té molts números de ser titular. Maxi Gómez (Celta) és l'altra opció que té Óscar Tabarez.