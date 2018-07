El jove Pickford es converteix en el nou heroi d'Anglaterra

Al marge dels gols de Harry Kane, el gran protagonista de la selecció anglesa és des de dimarts, Jordan Pickford. El jove porter va ser l'heroi de la victòria dels britànics als vuitens de final contra Colòmbia en aturar un el llançament decisiu a Carlos Bacca als penals. La seva aturada i el posterior encert de Dier van fer que Anglaterra guanyés la seva primera tanda de penals en un Mundial. Pickford va arribar a Rússia 2018 havent disputat tan sols tres amistosos amb la selecció i en principi amb Butland i Pope per davant. No obstant això, Gareth Southgate li ha donat l'alternativa sota pals. Qüestionat després del gol del belga Januzaj, dimarts va fer callar totes les veus crítiques. Actual porter de l'Everton, que va pagar 34 milions d'euros al Sunderland per ell, en el traspàs més car d'un porter a la Premier League.

Després d'aturar el penal decisiu contra Colòmbia, Pickford va respondre unes paraules de Thibaut Courtois, el qual havia dit que ell hauria aturat el xut de Januzaj perquè era «més alt». No m'importa si no soc el porter més alt, però tinc poder i habilitat. Es tracta d'estar encertat en el moment just i jo ho vaig fer», va assegurar després del partit, en un missatge dirigit a Courtois. Després de molts anys, Anglaterra confia haver trobar per fi un porter de garanties.