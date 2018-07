Stuani, l'encarregat de suplir Cavani avui contra França

Cristhian Stuani, suplent i sense minuts durant tota la fase de grups, té avui al seu davant l'oportunitat de convertir-se, des de la gespa, en semifinalista d'un Mundial de futbol. L'atacant del Girona, pitxitxi blanc-i-vermell i un dels màxims golejadors d'aquesta última Lliga a la Primera Divisió, serà el substitut del lesionat Edinson Cavani. L'atacant del PSG, clau en els últims partits de l'Uruguai, està descartat per lesió per a la cita d'aquesta tarda (16.00 hores) contra França. Un duel entre dues seleccions que han estat campiones del món i que promet intensitat.

L'Uruguai, equip que es va coronar el 1930 i 1950, apostarà per la solidesa que l'ha dut fins als quarts de final, tot intentant oblidar la sensible baixa de Cavani, una de les seves grans estrelles. França, de la seva banda, va guanyar el campionat del 2006 i té en Kylian Mbappé un dels seus futbolistes en més bona forma; la seva actuació contra l'Argentina, en l'anterior ronda, així ho demostra. Didier Deschamps, el seleccionador, no podrà comptar amb Blaise Matuidi. El seu substitut, molt probablement, serà Corentin Tolisso.



Al vespre, Brasil-Bèlgica

Si el duel de la tarda es presenta més que igualat, el del vespre, en què Brasil i Bèlgica es veuran les cares (20.00 hores) a Kazan, promet espectacle i alt voltatge. La canarinha, la selecció més premiada de la història i que afronta el Mundial de menys a més, s'enfronta a un equip, el del català Robert Martínez, que ha mostrat un bon futbol a còpia de gols (és el màxim anotador amb 12 dianes) i que no ha guanyat tots els partits del torneig. El Brasil té la baixa del sancionat Casemiro; el seu lloc sembla que l'ocuparà Fernandinho al mig del camp. Martínez, en canvi, té tots els seus efectius disponibles.