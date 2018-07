Bèlgica presenta candidatura amb un triomf sobre el Brasil

Bèlgica va protagonitzar una històrica classificació per a les semifinals del Mundial després de superar el Brasil, un dels favorits al títol, gràcies a una sensacional primera meitat en què va deixar encarrilar el xoc i citar-se així amb França per un lloc a la gran final del 15 de juliol.

Davant la canarinha, el conjunt del català Robert Martínez va anar de més a menys, sabent patir per emportar-se el botí. La pentacampiona del món, que va trobar a faltar al sancionat Casemiro, ho va intentar per tots els mitjans, però entre Courtois i la falta de punteria, va tornar a acomiadar-se d'un Mundial abans d'hora.

Bèlgica va colpejar primer amb una acció a pilota aturada després de dues ocasions del Brasil. Thiago Silva la va estavellar al pal als deu minuts i Paulinho va ser incapaç de enganxar la pilota al cor de l'àrea quan tenia tot a favor per marcar l'1-0. No obstant això, van ser els belgues els que van obrir la llauna en un córner. Un centre al primer pal que no va arribar a rematar Kompany va acabar en la testa de Fernandinho, que va marcar en la seva pròpia porteria. Aquí van arribar els millors minuts del combinat europeu, que va créixer de la mà de Hazard, que va malbaratar el seu talent pels quatre costats, i per la força de Lukaku, arquitecte del 0-2 amb una cursa de 40 metres. L'ariet del Manchester United va arrencar en el seu camp i va lliurar la pilota a De Bruyne, que va afusellar a Alisson. El Brasil va quedat tocat, però es va aixecar amb un xut de Coutinho que va refusar Courtois. Era un símptoma que els sud-americans s'aixecarien.

I així va ser. Neymar es va atipar de regatejar a la frontal, va demanar penal en dues ocasions i va generar molt de perill per al rival. Se li van sumar Douglas Costa i Firmino, molt actius en els metres finals. Tant va insistir, que l'equip va escurçar distàncies amb un gol de Renato Augusto. Quedava un quart d'hora. Se li va fer llarg a Bèlgica, que va patir. El propi Renato va perdonar l'empat i Neymar va enviar un llançament a l'escaire que va trobar la brillant resposta del porter Courtois, un dels més destacats. No hi va haver manera. Bèlgica feia històrica i accedia a les semifinals, on no hi era des de feia 32 anys. I el Brasil encadena la seva quarta eliminació consecutiva. Massa temps sense un títol.