Croàcia, a semifinals després de guanyar a Rússia en els penals

L'etiqueta de favorita que Croàcia tenia penjada des de fa dies no ha servit de gaire al conjunt balcànic, que ha hagut de suar de valent i encomanar-se als penals, una vegada més, per desfer-se de Rússia, l'amfitriona.

Han estat necessaris 120 minuts i una desena de llançaments des dels onze metres per decidir l´últim semifinalista del Mundial i el rival d'Anglaterra en un lloc per a la final.

Serà Croàcia, que ha hagut de remar per superar un rival que mai ha perdut la fe, qui s'ha avançat al marcador i que acabaria salvant els mobles en el tram final de la pròrroga.

Sorprenent tothom, ha sigut Rússia l'equip que més entonat ha saltat a la gespa de Sotxi. Arribava amb més facilitat que no pas el seu rival i després d'un parell d´avisos, ha vist porta. Txerisev s'inventava un bon xut llunyà que sorprenia Subasic.

Ha reaccionat Croàcia; una gran combinació entre Mandzukic i Kramaric ha acabat amb la rematada d'aquest últim, suficient per batre Afinkeev i tornar a anivellar la balança.

Al segon acte, el matx s'ha ensopit, fins al punt que avançava sense que cap dels dos equips fos capaç de generar clares ocasions i, molt menys, de trencar la igualada.

La pròrroga era inevitable i allà ha semblat que els balcànics, quan més fosos estaven, sentenciaven els quarts. Vida rematava de cap per fer l'1-2. Quan només quedaven cinc minuts, ha aparegut Mario Fernandes, un rus d'origen brasiler, per tornar a empatar i reactivar l'esperança russa. No quedava cap altra opció que recórrer als penals.

La loteria ha acabat amb l'esperança dels amfitrions. El gol del blaugrana Ivan Rakitic en el xut definitiu ha estat decisiu.