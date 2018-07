Anglaterra torna a una semifinal d'un Mundial 28 anys després

Anglaterra va superar Suècia amb els gols de Maguire i Alli, tots dos de cap, i es va beneficiar de les aturades del porter Pickford, el millor del partit, per assolir les semifinals d´un Mundial, una ronda a la qual no arribava des del 1990, a Itàlia.

L´equip de Gareth Southgate va ser l´amo i senyor dels primers 45 minuts. Fins a vuit vegades va xutar, mentre que els nòrdics van estar tancats a l´àrea petita tot aguantant el setge del seu rival. El joc directe i per les bandes aprofitant la velocitat de Jesse Lingard i Sterling va ser l´arma principal dels britànics. La figura de Harry Kane, tot i no ser el seu millor dia, va obligar els centrals a estar tota l´estona molt pendents d´ell, impedint que els laterals se sumessin a l´atac. Tot i això, el 0-1 va arribar una vegada més a pilota aturada. I ja van vuit gols així entre córners, faltes i penals. Al minut 31, Maguire va connectar un servei d´Ashley Young des de la cantonada que feia justícia al que s´hava vist fins llavors.

Al segon temps es van igualar les forces. Suècia va ser capaç de respondre els atacs anglesos amb l´entrada de Guidetti, que va alliberar Berg per començar a dificultar la tarda al porter Pickford. Però tot i això, va arribar el 0-2. Dele Alli va marcar aprofitant una gran cenrada de Lingard des de la banda dreta. Se li complicaven, i molt, les coses als suecs, que van despertar. Marcus Berg va tenir fins a dos gols a les seves botes, però Pickford va aparèixer per mantenir el resultat i salvar els seus.

Anglaterra va jugar amb el rellotge i l´avantatge. Es va limitar a defensar, a tocar la pilota al mig del camp davant la passivitat dels seus adversaris. Fins a cinc minuts d´afegit no van servir de res perquè els nòrdics reaccionessin i intentessin l´heroica. 0-2 i ­victòria per a Anglaterra, que torna a unes semifinals d´un Mundial després de 28 anys. El darrer cop, hi van caure a la tanda de penals a mans de l´Alemanya Federal.