Eufòria anglesa entre els seguidors dels «Three Lions» a Lloret de Mar

Què fas si la teva selecció està jugant el Mundial i tu de vacances? Ben senzill. Si ets anglès, t´agrada el futbol i ets a Lloret de Mar, la recepta no té cap secret: asseure´s a una terrassa, demanar una consumició i viure el partit com si fos l´últim. Es guanyi o es perdi. Aquesta va ser l´escena que, durant dures hores ahir a la tarda es va viure a la localitat selvatana. Un munt de locals es van omplir de turistes anglesos; alguns d´ells amb la samarreta de la seva selecció i banderes. D´altres, ja directament sense samarreta. Eufòria per celebrar els gols de Maguire i Delle Ali, però sobretot després del xiulet final, amb la classificació del seu equip per a les semifinals del Mundial de Rússia.