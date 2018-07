Rússia admet que els seus jugadors van utilitzar amoníac contra Espanya i Croàcia

El metge de la selecció russa, Eduard Bezuglov, ha negat avui que els futbolistes russos es dopessin durant el Mundial abans de jugar els vuitens de final contra Espanya i els quarts de final contra Croàcia.

"Es tracta d'un simple amoníac amb el qual s'impregnen trossos de cotó i després s'inhala. Això ho fan milers d'esportistes per animar-se. S'utilitza des de fa dècades", ha dit Bezuglov a mitjans locals.

El doctor ha afegit que l'amoníac "no només s'usa en l'esport, sinó en la vida quotidiana de la gent quan algú perd el coneixement o se sent feble, simplement per la forta olor que desprèn. Es pot anar a qualsevol farmàcia, comprar cotó i amoníac. Això no té cap relació amb el dopatge", ha explicat.

La premsa alemanya, en concret el "Süddeutsche Zeitung", ha informat que representants del combinat rus li van confirmar que jugadors de l'equip amfitrió inhalaven amoníac per sentir-se millor durant els partits del Mundial.

Això va ocórrer abans del partit davant els espanyols, que van ser eliminats sorprenentment pels russos a la tanda de penals després d'acabar el partit en empat (1-1). El diari "Bild" va informar que abans que els futbolistes locals saltessin al camp contra els croats es va poder observar com diversos d'ells es refregaven el nas, el que va induir al rotatiu a denunciar l'ús habitual d'amoníac en el combinat amfitrió.

Aquests mitjans reconeixen que l'amoníac, que milloraria el reg sanguini i la capacitat pulmonar, no és una substància que estigui tipificada com a prohibida pel reglament antidopatge de la FIFA. No és la primera vegada que el futbol rus és considerat sospitós de dopatge, ja que el 2016 la FIFA va obrir una investigació d'una trama en què estarien implicats onze jugadors citats per l'informe McLaren de l'Agència Mundial Antidopatge (AMA).

Entre els implicats en la trama figuraria el central del Rubin Kazan, Ruslan Kambólov, que va ser convocat per al Mundial, però va ser reemplaçat en l'últim moment pel veterà Sergei Ignashevich. El cas de dopatge contra Kambólov, que va haver d'abandonar per una lesió muscular la concentració de la selecció russa a escasses setmanes del partit inaugural, va ser tancat per falta de proves, segons els seus advocats.