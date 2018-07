La malastrugança dels belgues contra França als Mundials

Una inesperada derrota als quarts de final contra Gal·les va barrar el pas de Bèlgica en l'Eurocopa del 2016. Aquella jove i prometedora colla de futbolistes ha explotat dos anys després per plantar-se a les semifinals del Mundial de Rússia. Amb un joc alegre i vistós, els de Robert Martínez tenen l'oportunitat de fer història i superar el sostre de la selecció, que ja va ser a semifinals a Mèxic 1986. Tot passa, però, per trencar l'estadística que diu que Bèlgica mai ha estat capaç de superar França en un partit del Mundial. I això que el balanç general de partits és favorable a Bèlgica (30 victòries, 19 empats i 24 derrotes). En partits de la Copa del Món, però, França no dona opció a Bèlgica. El darrer va ser precisament al 1986 en el partit pel tercer lloc i França va imposar-se per 4-2.



El dilema d'Henry

Un dels protagonistes serà a la banqueta belga. Thierry Henry, campió del món el 98 al costat de Deschamps i membre de la generació d'or francesa, és el segon de Robert Martínez. Deschamps deia que «no serà una situació fàcil tenir el seu país al davant».