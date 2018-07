Un cop de cap d'Umtiti porta França a la gran final

La selecció de França s'ha convertit en la primera finalista del Mundial de Rússia en vèncer, amb un cop de capde Samuel Umtiti, a Bèlgica (1-0), desarticulada per la velocitat gal·la, i jugarà la seva tercera final mundialista a la recerca del seu segon trofeu davant Croàcia o Anglaterra.

Per primera vegada dominat en el torneig, el combinat de Didier Deschamps, capità d'aquella França campiona en 1998, no va renunciar als senyals d'identitat que l'han guiat fins a l'última ronda. Exhibint el seu ràpid contraatac i la seva precisió en les passades, va ser no obstant això una jugada a pilota parada la que va obrir la porta de la final.

El gol del central barcelonista Samuel Umtiti, que va emular Thuram en les 'semis' del 1998, va ser suficient per deixar fora de competició la selecció revelació, i de passada el català Robert Martínez i a un altre històric blaugrana, Thierry Henry, present tant en la consecució de l'únic títol mundialista francès com en la frustrada final del 2006.

Ara, tot França tractarà de rescabalar-se de la mà d'un equip que busca el seu premi després de l'amarga resolució de l'Eurocopa del seu país, on van acabar subcampions.

Tots dos contendents van oferir un inici trepidant; el quadre francès va retenir l'esfèric en els primers minuts i a punt va estar d'aprofitar l'acceleració de Mbappé, però el combinat belga aviat es va apropiar del pes del joc amb el seu capità, Eden Hazard, com a principal baluard. Va ser precisament l'ariet del Chelsea el que més a prop va estar d'obrir el marcador, a l'inici del partit.

La insistència 'bleu' va trobar per fi premi després del pas per vestuaris, encara que contra tot pronòstic, en un partit d'anades i vingudes i intercanvi de cops, va arribar a pilota parada. Griezmann va botar un servei de cantonada que el barcelonista Samuel Umiti, tot sol en el primer pal, va enviar de cap dins de la meta belga. El gol va fer baixar el suflé d'una Bèlgica fins llavors ben posicionada. La glòria ja estava reservada. La final, diumenge, a la capital russa.