Croàcia vol la revenja del 98

El Mundial de Rússia toca la seva fi i ja només queden dos partits per disputar-se. Dissabte, Anglaterra i Bèlgica, que ja van enfrontar-se a la fase de grups, intentaran refer-se de les seves respectives derrotes a les semifinals i completar el podi del Mundial. El plat fort, però, arribarà el diumenge. L'estadi Luzhniki acollirà la final del Mundial entre Croàcia i França, partit que coronarà el successor d'Alemanya al tron del futbol mundial.

Els balcànics, que jugaran la primera final de la seva història, ja han superat el combinat de Davor Suker i Prosinecki, que fa 20 anys va arribar a les semifinals al Mundial de França '98. Els croats van perdre les semifinals precisament contra els francesos, motiu pel qual la final de diumenge té un "morbo" afegit per Croàcia. Aquell partit que es va disputar a l'estadi de Saint-Denis es va resoldre amb un ajustat marcador de 2 a 1, en un matx en què els amfitrions van remuntar el gol inicial de Suker gràcies a Lilian Thuram, que va marcar un doblet.

Ara 20 anys després, la generació liderada per Rakitic i Modric buscarà venjar-se d'aquell partit. No serà fàcil, perquè davant tindran la selecció francesa més sòlida dels últims anys. Només ha encaixat 4 gols (3 dels quals contra Argentina) i n'ha marcat 10 i compta a les seves files amb una infinitat de jugadors excepcionals com Griezmann, Mbappe o Pogba. A més, Croàcia arriba amb 90 minuts més a les cames, és a dir, un partit, ja que s'ha vist obligada a jugar tres pròrrogues per arribar a la final.

La segona nació més petita de la història dels mundials a jugar una final (4,17 milions) després de l'Uruguai té ganes de venjança i vol passar a la història. Al davant, la totpoderosa França. Moscou dictarà sentència.