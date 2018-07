El «miracle» de veure Croàcia a la final, segons el seu seleccionador

Per al seleccionador croat, Zlatko Dalic, veure el seu equip classificat per a la final del Mundial és «un miracle», i va destacar que passi el que passi diumenge contra França ja han firmat «un dels principals èxits esportius» del país balcànic. Per fer encara més gran el «miracle» d'aquest país de poc més de 4 milions d'habitants, el tècnic veu clau Ivan Perisic per poder-se proclamar «campions del món».

«Quan mirem la infraestructura a casa, som un miracle. Tenim jugadors fantàstics, és un dels principals èxits esportius a Croàcia. Hem tingut excel·lents resultats en altres esports, però quan veiem la popularitat del futbol al món, és un èxit global. Estic molt orgullós de ser l'entrenador que ha portat Croàcia a la final», va afirmar el tècnic l'endemà de la seva històrica classificació per a la final.

L'entrenador va deixar clar que els seus jugadors ho donaran tot davant França. «Els jugadors han fet un gran esforç, però sembla que com més difícils són les circumstàncies, millor juguem. No tindrem por diumenge, no hi pot haver excuses, és una final del Mundial. Trobarem l'energia i la motivació per fer un bon partit», va considerar.

A més, el preparador va assenyalar a Perisic com un dels seus jugadors clau per aconseguir el títol. «Es va convertir en un jugador completament diferent després de marcar», va dir en relació al seu partit de semifinals. «Si tenim aquesta versió d'ell diumenge, serem campions del món», va explicar.

D'altra banda, l'àrbitre argentí Néstor Pitana serà el jutge de la final del Mundial que enfrontarà aquest diumenge a Moscou les seleccions de França i Croàcia. L'iranià Alireza Faghani, per la seva banda, serà l'encarregat de dirigir demà el partit pel tercer lloc entre Bèlgica i Anglaterra. Pitana, de 43 anys, és àrbitre FIFA des del 2011 i xiularà la seva primera final d'un Mundial.