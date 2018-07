Griezmann: «Vull guanyar el Mundial; la Pilota d'Or no m'importa»

El davanter Antoine Griezmann va deixar clar que el seu objectiu primordial és guanyar el Mundial amb França i que la Pilota d'Or no «l'importa». El francès va assergurar que no estan amoïnats per les crítiques al seu estil de joc perquè estaven centrats en «ser un bloc sòlid i difícil de superar». «És l'oportunitat de guanyar la Copa del Món, la Pilota d'Or no m'importa. Vull guanyar el Mundial i caldrà deixar-s'hi la pell sobre el camp per aconseguir-lo», va expressar Griezmann ahir. El matalasser va recordar que fa un any, a l'Eurocopa de 2016, va ser «el màxim golejador», però que van perdre el títol davant Portugal. «Em vaig dir que provaria de marcar menys per veure si així guanyàvem», va indicar el davanter, autor de tres gols a Rússia, dos de penal. «És una cosa que he somiat des de petit. Confiem en nosaltres i estic segur que farem un gran partit perquè tenim el potencial de fer alguna cosa gran. Espero que siguem campions», deia.



Pitana arbitrarà la final

D'altra banda, la FIFA va comunicar ahir que l'àrbitre encarregat de xiular la gran final de demà serà l'argentí Néstor Pitana, de 43 anys. La d'enguany és tot just la seva segona gran cita després que dirigís quatre partits en el Mundial del Brasil el 2014, entre els quals l'eliminació de França contra Alemanya.