França conquesta davant Croàcia el seu segon Mundial

La selecció francesa és la nova campiona del món, després d'imposar-se per 4-2 a Croàcia, en la final del Mundial de Rússia disputada a l'estadi Luzhniki de Moscú.

L'equip de Didier Deschamps va arribar amb avantatge al descans, afavorit per un gol en pròpia porta de Mario Mandzukic -el primer d'aquestes característiques en una final mundialista- (m. 18) i per un penalt assenyalat per mano d'Ivan Perisic (m. 38), després de revisar les imatges del VAR. Entre ambdòs gols, el propi Perisic havia aconseguit l'empat (m. 28).

En el segon temps, Didier Pogba (m. 59) i Kylian Mbappé (m. 65) han sentenciat la victòria, tot i la resistència crota, que va tornar a creure en el miracle per una greu errada del porter Hugo Lloris, a l'intentar regatejar a Mandzukic (m. 69) que va servir en safata el gol a l'atacant "valtreni".