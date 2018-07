França i Croàcia lliuren l'assalt final per ser campions del món

Les seleccions de França (campiona el 1998) i de Croàcia (inèdita finalista) lluitaran avui a l'estadi Luzhniki de Moscou per convertir-se en la millor selecció del Món en una final en la qual l'efectivitat francesa i el model combinatiu balcànic toparan a la recerca d'afegir l'ansiada estrella a la seva samarreta.

Un mes després que el Mundial s'iniciés a Rússia, una de les favorites i una convidada inesperada lluitaran pel màxim honor del món del futbol. Enrere va quedar la vigent campiona, Alemanya, i aspirants seriosos com Brasil, Argentina o Espanya, que no van poder sobreviure a una de les Copes del Món més frenètiques i emocionants que es recorden.

La corona, però, es quedarà a Europa i passarà a mans d'una França que ha avançat amb més eficàcia que joc o a una Croàcia que ha fet gala de la seva resistència balcànica, superant tres pròrrogues i dues tandes de penals. Serà la segona estrella per als francesos o la primera pels croats.

Només un dia després de la seva Fête Nationale, el combinat francès podria assaltar el tron futbolístic, en el qual es va asseure un cop i, que li va ser negat ara fa dotze anys: el 1998, de mans de Zinedine Zidane, va tocar la glòria a la final davant Brasil, quan jugadors com Mbappé encara no havien nascut; el 2006, en una final recordada pel cop de cap del mateix Zidane a Materazzi, Itàlia els va privar d'aconseguir la seva segona Copa.

És precisament el capità que va aixecar el trofeu al cel de Saint-Denis, Didier Deschamps, l'home que pot tornar l'alegria futbolística als francesos. Aquests, fa dos anys, van veure com un gol del portuguès Éder impedia que tornessin a celebrar un títol a la seva terra, en aquest cas l'Eurocopa.

El preparador de Baiona, que en cas de guanyar, podria igualar Mário Zagallo i Franz Beckenbauer com a campió del Món tant al terreny de joc com a la banqueta, ha dotat d'estabilitat un grup que, amb el pas dels anys, i tot i la seva joventut, ha anat adquirint una maduresa que li permet competir amb fiabilitat i confiança.

Mentrestant, Croàcia, també compta amb una clara referència als Mundials. Precisament en aquell Mundial de França que van guanyar els gals el 98, Croàcia era arraconada de la final pels vencedors. La derrota, per 2-1 d'aquell combinat integrat per jugadors com Davor Suker o Robert Prosinecki, no va minvar les esperances dels jugadors que, tres dies més tard, van conquerir el tercer lloc davant Holanda, marcant el sostre per als balcànics.

De la mà de dos rivals a la Lliga espanyola, Luka Modric (Reial Madrid) i Ivan Rakitic (FC Barcelona), els croats han aconseguit fer un equip experimentat i sòlid, que no ha renunciat en tot el torneig al seu joc de combinació.

Els camins d'ambdues seleccions fins a la final han estat bastant oposats i, si bé França anava pel costat «difícil» ha aconseguit tombar Argentina (4-3), Uruguai (0-2) i Bèlgica (1-0) en el temps reglamentari, no havent de jugar ni un sol minut extra. Per contra, Croàcia és la selecció que més minuts ha jugat en aquest Mundial, doblegant Dinamarca (1-1 i penals), Rússia (2-2 i penals) i Anglaterra (2-1 a la pròrroga).

Per aquest partit Didier Deschamps comptarà amb Lloris sota pals, una defensa formada per Pavard, Varane, Umtiti i Lucas; Kanté, Pobga i Matuidi al centre del camp i a dalt Giroud, Griezmann i Mbappé. Zlatko Dalic farà jugar Subasic a la porteria, amb Vrsaljko, Lovren, Vida i Strinic al darrere; Rakitic, Modric i Brozovic, donaran joc cap als davanters, Rebic, Perisic i Mandzukic.