Des de Maradona fins a la libélula de Lloris, el més viral del Mundial

El Mundial de Rússia 2018 s'ha viscut amb humor, enginy i crítica a la xarxa, on van ser recurrents els 'memes' de Neymar Jr, Diego Armando Maradona o Yerry Mina, però també els afalacs a la selecció nipona per la manera en què es va acomiadar del certamen, donant les gràcies després netejar el seu vestuari.





Llegenda del futbol,va estar present a les samarretes albicelestes, a les pancartes, als càntics dels aficionats ... i a la grada.Va resar per la sort de l'Argentina, va cridar els gols com un seguidor més, però va ser qüestionada la forma en què va celebrar l'agònic tant de Marcos Rojo davant l'esquadra nigeriana,

Públicament es va posicionar en contra de l'àrbitre nord-americà Mark Geiger perquè, segons ell, "es va inventar un penal" en el duel entre Colòmbia i Anglaterra.

La FIFA va emetre un comunicat en què va lamentar "els comentaris inapropiats i infundats" de l'exjugador de Boca Juniors.

#SAYONARA: This is the #Japan team's dressing room after they lost to Belgium in the 94th minute at the #FIFA World Cup. They even left behind a note with "thank you" in #Russian.



(Photo: Twitter/Priscilla Janssens, FIFA coordinator) pic.twitter.com/HnnW5L47eW