Didier Deschamps es proclama doble campió del món

Didier Deschamps, seleccionador francès, va aconseguir un èxit que només dos homes havien aconseguit abans: guanyar el Mundial com a jugador i com a entrenador. El 1998, a París, ho va fer sobre la gespa. Ahir a Moscou, ho va fer com a seleccionador. El brasiler Mario Zagallo, dues vegades campió del món com a jugador (1958 i 1962), va guiar el Brasil des de la banqueta fins a la victòria a Mèxic el 1970. L'alemany Franz Beckenbauer va aixecar el trofeu el1974 com a capità i el 1990 com a tècnic.