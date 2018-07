França es proclama campiona del món per segona vegada

França va conquistar per segona vegada en la seva història el Mundial de futbol després d'imposar-se a Croàcia (4-2) a la final de Rússia 2018 celebrada a l'Estadi Luzhniki de Moscou, un partit en el qual van manar els croats durant una hora, fins i tot anant per sota en el marcador, però que es van emportar els francesos amb la sentència de Paul Pogba i Kylian Mbappé.

Didier Deschamps va portar els seus jugadors a la segona estrella de França, 20 anys després del trofeu que ell mateix va aixecar a París. Els Griezmann, Mbappé i companyia van emular els Zidane, Henry o Barthez, culminant en glòria un camí gairebé plàcid pel Mundial, gràcies a la solidesa i eficàcia d'un bloc que es va rescabalar de la final perduda fa dos anys a la seva Eurocopa.

Els bleus van perdre part del seu ofici en un moment perillós, amb l'estrella en joc i davant una Croàcia disposada a aprofitar la seva primera ocasió d'entrar en la història del futbol. Un gol en pròpia porta de Mandzukic i un polèmic penal xiulat després de veure l´acció pel VAR que va transformar Griezmann van castigar en excés els de Zlatko Dalic (2-1). Tot i així, Croàcia va tornar millor a la represa, fins les urpades definitives de Pogba i Mbappé. Les tres pròrrogues en el seu camí van pesar a les cames croates tot i que Lloris va col·laborar perquè Mandzukic posés el 4-2 a 20 minuts del final. Com en tot el Mundial, no gaire futbol però amb bones dosis d'emoció fins a les contres franceses, va acabar França campiona del món per als quatre propers anys.

França va oblidar el seu manual a Rússia i va fer aigües en tapar forats i a treure del seu camp al rival. Rebic i Perisic van abordar les bandes i van obligar els talls providencials de Varane i Umtiti. El famós cor i la solidaritat del joc croat va acudir a la cita, a més en el seu millor partit del Mundial. De cop es va trobar França amb el seu guió preferit, quan Griezmann va forçar una discutible falta per buscar l'acció a pilota aturada. L´acció que Varane va aprofitar en els quarts davant l'Uruguai i en semifinals Umtiti contra Bèlgica. Aquest cop no va fer falta ni rematador, Mandzukic va marcar en pròpia porta (1-0), abans que hi arribés Pogba en possible fora de joc que no va mostrar el VAR. El videoarbitratge va voler acomiadar-se de Rússia 2018. Per defecte per a alguns i excés per a altres. I és que Perisic va trigar cinc minuts a veure premi a la seva insistència, amb un golàs 1-1, però abans del descans Néstor Pitana es va ajudar de la pantalla per assenyalar penal per mà del mateix Perisic en un servei de córner. Griezmann va donar una altra vegada avantatge als seus. A la represa, Pogba (59´) i Mbappé (65´) van sentenciar i Mandzukic va fer el 4-2 final.