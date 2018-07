Griezmann, MVP de la final; Modric ho és del torneig

Antonie Griezmann va ser escollit millor jugador de la final de Rússia 2018. Griezmann va marcar un dels quatre gols aconseguits per França i va contribuir en dos dels altres tres gols francesos. Per la seva part, el jugador croat Modric va ser escollit MVP del Mundial. Kylian Mbappé va guanyar el premi a millor jugador jove del Mundial amb 19 anys, com l'italià Giuseppe Bergomi el 1982 i només superat per la llegenda Pelé el 1958, mentre el belga Thibaut Courtois ha estat nomenat millor porter del torneig.