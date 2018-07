Mbappé, Pogba i Kanté brillen a Rússia i eclipsen Leo Messi i Ronaldo

Sens dubte, aquest ha estat el Mundial de Kanté i Mbappé. També de Pogba i Griezmann. Ells són els principals artífexs que ahir França es proclamés per segona vegada en la seva història campiona del món. Tots ells s'han convertit en els autèntics protagonistes d'aquest Mundial, deixant en un segon pla a les grans estrelles del futbol mundial. El seu nom ha ressonat amb molta més força que els noms de Leo Messi i Cristiano Ronaldo per posar un exemple. Argentina i Portugal van quedar eliminades molt abans del previst, i això ho van saber aprofitar a la perfecció els jugadors francesos. També cal descatar el nom de Varane, i és que el jugador francès s'ha proclamat aquest curs campió de la Lliga de Campions amb el Reial Madrid, i campió del Mundial. Queda clar, doncs, que Didier Deschamps ha creat un equip brillant que ha fet realitat el somni de tot un país.

Val a dir, però que els Kanté, Mbappé, Pogba i Griezmann no han estat els únics que han sabut treure rèdit de l'eliminació de Portugal i l'Argentina. Diversos jugadors de Croàcia també d'altres seleccions, com pot ser Harry Kane amb Anglaterra -ha acabat sent el màxim golejador- s'han donat a conèixer a l'aparador top del futbol mundial. Luka Modric, n'és un clar exemple. Deixant de banda tot això, també cal destacar que França va ingressar ahir per aquest títol un total de 32 milions d'euros, més una prima especial de Nike, patrocinador de la seva samarreta.