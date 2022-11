Arriba Bruno Fernandes al vestidor de Portugal. Cristiano Ronaldo li ofereix la mà i Bruno, company del United, triga uns segons a respondre. Al final l’estreny, però la imatge desprèn de tot menys calidesa. És el reflex d’un vestidor fracturat per la decisió de Cristiano d’agitar tot el Manchester United amb una entrevista incendiària.

Poc després transcendeix una imatge en el camp d’entrenament. Cristiano s’acosta a Joao Cancelo, lateral del Manchester City, i li ofereix un gest carinyós, agafant-lo pel clatell, però Cancelo li aparta les mans de sobre amb gest d’enuig. Cristiano s’aparta amb somriure tort.

Cristiano ha triat el moment per concedir l’entrevista a Piers Morgan amb precisió. Les seves declaracions han explotat en un moment en el qual el United no juga, per l’aturada pel Mundial, i en el qual no haurà d’anar a Carrington i trobar-se, ni els seus companys, ni l’entrenador, ni la directiva.

Cristiano Ronaldo and Bruno Fernandes meet for the first time since *𝐭𝐡𝐚𝐭* interview 👀 pic.twitter.com/E6N9mN66Oj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 15 de noviembre de 2022

Això no evita els incendis. Mentre Cristiano publica fotos amb alguns companys de selecció, d’altres com Bruno Fernandes arrufen el nas. «El United necessita una remodelació completa», va expressar Cristiano, que es va mostrar molt crític amb tots.

«El United és un club de màrqueting. Els Glazer [amos del club] no es preocupen pel tema esportiu. No serà fàcil que l’equip torni a ser top en dos o tres anys».

El futur de Cristiano dependrà del que passi a Qatar, en la que serà la seva última oportunitat d’aixecar la Copa del Món, 16 anys després de ser escollit el millor jugador jove del Mundial d’Alemanya.

Cristiano Ronaldo en la concentración de Portugal 🇵🇹



Con João Cancelo:pic.twitter.com/wTb0A338iK — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) 15 de noviembre de 2022

Hi ha dubtes respecte al seu estat físic. Dubtes comprensibles, perquè Cristiano només ha marcat tres gols aquesta campanya, dos a l’Europa League i un a la Premier League, i perquè no ha tingut continuïtat sobre el terreny de joc. Després del càstig per desobeir Ten Hag havia sigut titular en quatre partits seguits i va ser fins i tot capità. Ni tan sols aquest gest va servir per tranquil·litzar el portuguès, que tenia guardada la ira des de l’estiu.

L’«ovella negra», com s’autodenomina Cristiano, és probable que no torni a jugar mai més en el United, després d’un fitxatge que va tenir com a únic propòsit que no fitxés pel màxim rival, el Manchester City. El pròxim duel dels diables vermells serà en Copa de la Lliga, el 20 de desembre, contra el Burnley, i el següent en el ‘Boxing Day’, el 26 de desembre, amb el Nottingham Forest. Allà Jorge Mendes ja estarà movent fils per col·locar Cristiano fora d’Old Trafford.

¿El destí ideal? Un equip de Champions League amb el qual poder ampliar la diferència de gols que Leo Messi no para d’estrènyer. Dels que queden vius en la màxima competició continental, només Chelsea i Bayern de Munic es van interessar per ell l’estiu passat.