Poc importa qui aconsegueixi el trofeu el 18 de desembre. La Copa Mundial de Futbol, que aquest mateix diumenge arrenca a Qatar, passarà a la història per motius que poc tenen a veure amb l’àmbit esportiu. Segons The Guardian, fins al febrer del 2021, més de 6.500 treballadors –sobretot, provinents de l’Índia, Bangladesh i el Nepal– van morir a les obres dels estadis. I més enllà de com les dones continuen vivint sota el restrictiu sistema de tutelatge masculí, tampoc es pot ignorar que aquesta monarquia del golf Pèrsic condemna l’homosexualitat amb penes de fins a cinc anys de presó. Khalid Salman, ambaixador de la competició i exfutbolista internacional de la selecció qatariana, recentment va declarar al canal alemany ZDF que els aficionats LGTBIQ+ que acudeixin a l’esdeveniment «hauran de sotmetre’s a les nostres regles». És innegable que la FIFA ha anteposat els petrodòlars als drets humans.

Davant aquesta tirallonga d’ignomínies, diversos artistes han manifestat la seva repulsa a cantar en qualsevol acte relacionat amb el Mundial. Aquest és el cas de Rod Stewart, que el cap de setmana passat va confessar al diari The Times: «Em van oferir molts diners, més d’un milió de dòlars, per tocar allà. Ho vaig rebutjar. No em semblava correcte anar-hi. I els iranians també haurien de deixar de subministrar-los armes». Dua Lipa, el nom de la qual s’estudiava per a la cerimònia inaugural, va ser molt clara sobre això. «No hi actuaré ni he estat immersa en cap negociació per fer-ho. Estaré animant Anglaterra des de la llunyania i desitjant visitar Qatar quan compleixi tots els requisits de drets humans que va prometre complir quan es van guanyar el dret de celebrar el torneig», va fer saber diumenge, a través d’un story d’Instagram, als seus més de 87 milions de seguidors.

A diferència d’altres ocasions, és curiós que la FIFA encara no hagi fet pública la llista d’estrelles que amenitzarà musicalment la gala d’obertura. En aquests moments, només s’ha autoconfirmat Jungkook, integrant de la banda sud-coreana BTS. Diversos mitjans internacionals apunten que Shakira entonarà algun tema a l’estadi Al-Bayt, de la ciutat d’Al-Khor, aquest 20 de novembre. No obstant, tot són conjectures. Qui sí que sembla que hi seran són la nord-americana Nicki Minaj, el colombià Maluma i la libanesa Myriam Fares: tots tres firmen Tukoh taka, l’himne oficial del torneig, que arribarà a les plataformes de streaming divendres. És clar, a les xarxes socials, molts dels seus fans ja els estan acusant d’haver venut els seus principis per un suculent xec.

Doha acollirà desenes de concerts durant el certamen. Per exemple, el FIFA Fan Festival, –un recinte gratuït amb capacitat per a 40.000 aficionats, al parc Al-Bidda, vinculat a l’organització del Mundial– ha anunciat la presència d’Omar Montes, el 30 de novembre, i de Julian Marley, Clean Bandit i Sean Paul, en dies posteriors. Així mateix, tant al Doha Golf Club com al luxós W Hotel, hi seran en les pròximes setmanes Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David i Ne-Yo, entre d’altres. Encara cal veure si tots ells, casualment homes, seran cancel·lats per prestar-se a netejar la imatge d’un país que predica just el contrari que les seves cançons.