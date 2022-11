Leo Messi és feliç a París. Així ho ha assegurat el mateix futbolista del PSG en una entrevista concedida a la ‘Conmebol’ que va comptar amb la presència d’Ezequiel Lavezzi, excompany seu a la selecció ‘albiceleste’ i també exjugador del club parisenc.

En la conversa, Messi va remarcar les dificultats per què va passar el seu primer any d’adaptació a París. «Va ser dur, ens havíem quedat tota la vida al mateix lloc, no m’havia mudat mai i no sabia el que era marxar. Em sentia negat perquè era una decisió que jo no havia buscat. No esperàvem això, va passar molt ràpid i vam haver de sortir de Barcelona de la nit al dia. Ens vam trobar en un nou entorn. Teníem la vida a Barcelona, els nostres amics, els nostres costums, i ens trobàvem en un lloc diferent, amb un altre idioma, un altre futbol i un altre clima. Vaig patir molt», va explicar.

L’adaptació

Actualment, la situació personal de l’argentí ha millorat notablement en la seva segona temporada a les files del campió francès, ja que ha reconegut que se sent aclimatat i feliç. «París m’agrada molt, descobreixo la ciutat i la trobo magnífica. El primer any, hi va haver un gran canvi. Les coses van passar molt de sobte, no era el meu objectiu anar-me'n del Barcelona i tot va ser abrupte. Després d’aquest llarg període i moments difícils, soc feliç de viure on visc i la meva família i jo estem disfrutant de París. Ho vaig superar i ara em sento espectacular», va admetre.

L’exjugador del Barça acaba contracte el 30 de juny del 2023 i la intenció del PSG és retenir-lo. De fet, el club francès ja ha posat sobre la taula una oferta per renovar un any el seu contracte amb l’opció d’ampliar-lo un més (1 +1). En l’òrbita del club blaugrana, d’altra banda, el debat sobre la viabilitat del seu retorn és incessant. Joan Laporta vol intentar que torni i fins després del Mundial no pot oficialment entaular negociacions, però aquestes declaracions semblen complicar l’operació. I això sense parlar de l’encaix en l’estret límit salarial del club blaugrana.

La cita mundialista

Però l’única preocupació i màxima prioritat de Messi i el seu entorn de curt termini és el Mundial de Qatar. El combinat ‘albiceleste’ arrencarà la seva aventura en la cita mundialista el pròxim 22 de novembre contra l’Aràbia Saudita. La selecció dirigida per Lionel Scaloni també s’enfrontarà a Mèxic i Polònia en el Grup C.

L’Argentina es va imposar de forma contundent ahir als Emirats Àrabs en un partit de preparació abans del Mundial (0-5). Messi va destacar amb un gol i una assistència. El ‘10’ espera poder guanyar la Copa del Món en el cinquè intent, el qual podria ser l’últim de la seva carrera per al futbolista de 35 anys.