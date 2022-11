A menys d’una setmana per estrenar-se en un Mundial, els partits amistosos són més que proves o exàmens: per més que a davan hi sigui Jordània, en una gespa massa alta i en un ambient més propi d’un torneig d’estiu que d’un matx premundialista. I si va hi va haver un jugador que va saber veure que el partit d’ahir a Amman tenia un plus, va ser Ansu Fati.

De motius no n’hi manquen al davanter del Barça per voler avançar amb passes de gegant com a internacional: s’ha perdut dos anys com a jugador de la selecció i està disposat a recuperar-los com més aviat millor. Si és a la vigília d’un Mundial, molt millor. Ansu va marcar el gol que va obrir la victòria d’Espanya a Jordània, una dada que seria anecdòtica si no fos pel context: arriba al Mundial en ple sprint, en trajectòria ascendent i disposat a aportar el que més li falta a aquesta selecció un killer.

Ansu va presentar formalment candidatura a ser titular dimecres que ve davant Costa Rica. Tindrà on triar: si tenia dubtes amb l’estat físic de Ansu, el jugador els va esvair en menys de 45 minuts. Més enllà d’Ansu, Luis Enrique va passar per Jordània per polir detalls, donar descansos (Simón, Pedri i Busquets, que seran imprescindibles) i comprovar que el catàleg de davanters és digne de tenir en compte: gairebé de la mateixa manera que Ansu es va sumar a la llista l’últim gran descobriment de la selecció, Nico Williams, autor del tercer gol després que Gavi encarrilés el partit.