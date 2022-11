Alejandro Balde serà el substitut de José Luis Gayà al Mundial de Qatar que està a punt de començar. Després de la lesió del capità del València i després que Luis Enrique dubtés si esperar la seva recuperació o trobar un altre lateral esquerra, el cos tècnic ha optat per la segona opció i ha trucat a files al jugador del planter del Barça, que estrenarà convocatòria amb la Selecció absoluta.

No serà una estrena qualsevol. L'escenari serà el d'un Mundial, on haurà de lluitar per un lloc amb el seu company a l'equip blaugrana, Jordi Alba. Així doncs, Luis Enrique premia un inici de temporada espectacular amb l'equip català. Xavi Hernández li ha donat galons al primer equip i el jove jugador format a la Masia ha respost.

El seleccionador espanyol, que ja ha mirat que no mira el DNI dels jugadors, ha optat per Balde per davant d'altres laterals amb més experiència com Marcos Alonso, també company seu al Barça, o Àlex Moreno, a gran nivell al Betis.

D'aquesta forma, Alejandro Balde amplia la nòmina de futbolistes blaugranes a la Selecció espanyola a vuit: Eric Garcia, Jordi Alba, Balde, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres i Ansu Fati és la delegació blaugrana a les ordres de Luis Enrique.