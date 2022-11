Es el Mundial que ha aixecat més expectació dels darrers temps. La cita serà històrica per jugar-se per primera vegada a meitat de temporada, a finals de tardor i amb l’hivern trucant a la porta. Era l’única manera de jugar en un país que entre el 20 de novembre i el 18 de desembre tindrà unes temperatures que rondaran els 30 graus. Això sí, els vuit estadis construïts per a l’ocasió estaran climatitzats per al màxim confort dels aficionats i els futbolistes.

La FIFA ha fet un gir radical i dels 17,1 milions de quilòmetres quadrats de Rússia el 2018 ha passat als escassos 11.571 metres quadrats de Qatar. Les seleccions estaran separades per distàncies molt curtes. Dels 32 equips, 24 estaran en un radi de 10 quilòmetres. Els estadis també són a Doha o rodalies. Cap selecció no haurà de recórrer més de 40 quilòmetres per arribar a l’estadi on jugui el seu partit. Qatar s’ha preparat per a un Mundial sostenible, amb una línia moderna de metro i de transport públic perquè els aficionats puguin accedir fàcilment als recintes. La FIFA va confirmar que ja s’havien venut tres milions d’entrades i s’espera un gran ambient. El públic local està entusiasmat davant de la possibilitat de veure els millors conjunts del món i poblaran les grades dels vuit moderns escenaris construïts per a l’ocasió. Moltes incògnites. Els equips, a diferències d’altres Mundials, no tindran temps per fer concentracions i ajustar automatismes. El Mundial arrenca el 20 de novembre amb el partit inaugural entre Qatar i l’Equador i les llistes s’han hagut de confirmar de manera oficial el dia14, quan s’inicien la majoria de concentracions ja que el cap de setmana del 12 i 13, la FIFA encara permet disputar competicions domèstiques. A Espanya, per exemple, es van disputar partits de la la primera ronda de la Copa del Rei. El torn serà ràpid i dinàmic. A la primera fase s’arribaran a jugar quatre partits per dia. Els horaris, peninsulars espanyols, seran de les 11:00 h, 14:00 h, 17:00 h. i 20.00 h. En el cas dEspanya, debutarà a les 17.00 h. davant Costa Rica el 23 de novembre, per jugar els altres dos partits de la primera fase a les 20 hores davant d’Alemanya (27/11) i el Japó (1/12). A Qatar seran dues hores més que a Espanya. Pel que fa a l’anàlisi esportiva, és molt difícil fer un pronòstic. Segons el rànquing FIFA, Brasil hauria de ser la favorita com a número 1 d’aquesta classificació. Bèlgica, Argentina, França i Anglaterra el segueixen. Curiosament, la sisena classificada, Itàlia, actual campiona d’Europa, va caure a la repesca i es perdrà el segon Mundial consecutiu. Espanya ocupa la setena posició. Països Baixos, Portugal i Dinamarca completen el top 10 de millors conjunts amb coeficient internacional. França té el repte de revalidar el títol de Rússia, si bé haurà de lluitar contra la maledicció dels campions que han caigut a la primera fase en els precedents recents. Excepte Brasil el 2006, que va arribar a quarts de final, França va caure el 2002, Itàlia el 2010, Espanya el 2014 i Alemanya el 2018. Les grans estrelles ja esperen la cita. Leo Messi, amb set Pilotes d’Or, o Cristiano Ronaldo, amb cinc, tenen l’última oportunitat d’arrodonir una carrera espectacular. Neymar, Lewandowski, Mbappé, Harry Keane, De Bruyne, Luis Suárez o Pedri es perfilen com les estrelles d’un campionat amb una igualtat que pot ser màxima.