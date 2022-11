Nostradamus, el nom real del qual és Michel de Nôtre-Dame, va ser un apotecari francès i suposat futuròleg que va vaticinar com seria el futur del món en el seu llibre Las Prophéties, un text compost per 942 quartetes poètiques que presumptament prediuen esdeveniments futurs. Aquesta obra es va publicar el 1555 per primera vegada, i algunes de les seves profecies s'han complert des de llavors, ja sigui per casualitat o per causalitat. Alguns exemples són els atemptats de les Torres Bessones o la mort de la reina Isabel II.

Els Simpson prediuen què passarà amb la Selecció Espanyola al Mundial de Qatar 2022 Ara bé, què va dir Nostradamus sobre el Mundial de Qatar 2022 que se celebra aquest any a Doha? A TikTok s'ha viralitzat un vídeo sobre aquesta predicció, i s'hi pot observar que Michel de Nôtre-Dame va assenyalar que seria Uruguai qui es fes amb la Copa del Món, en una final que disputaria contra la Selecció Argentina. Quins artistes actuaran en el Mundial de Qatar i quins han rebutjat participar-hi? Cal prendre aquestes profecies com el que són, un text escrit fa 500 anys sense cap mena de base científica. Les prediccions de Nostradamus solen fallar encara que s'hagin donat coincidències en el temps i, per tant, el desenllaç del Mundial de Qatar 2022 no està escrit.