Aquest diumenge és el tret de sortida del Mundial de Qatar, el mundial més atípic de la història: Per les dates en què comença, per tota la polèmica envers la designació de Qatar com a seu, per la calor prevista (es poden arribar a fregar els 30 graus de temperatura), pel tracte a les dones i als homosexuals al país amfitrió, per la decisió de no vendre alcohol i un llarg etcètera. Però passats els dies previs, a partir d'ara la protagonista passarà a ser la pilota: des del diumenge 20 de novembre fins al 18 de desembre, el futbol centrarà l'atenció dels mitjans i aficionats, que després d'una llarga espera, per fi podran veure les seves seleccions en acció.

Els partits es podran veure a través de Movistar, que ha habilitat un canal exclusiu per al Mundial, per DAZN i per Golplay es podran veure també tots els partits. Com és habitual, els partits de la selecció espanyola es podran veure en obert, en aquest cas per TVE, que els donarà per La1. El canal públic, a través de les seves diferents plataformes, també donarà el partit inaugural, un partit de cada grup, vuit dels vuitens de final, dos dels quarts i les semifinals i final. Repartits en 8 estadis, que gaudeixen de totes les comoditats, fins i tot aire condicionat, aquests són els partits que es disputaran a la fase de grups del Mundial de Qatar 2022: Diumenge 20 de novembre 17.00 h - Qatar - Equador | Grup A Dilluns 21 de novembre 14.00 h - Anglaterra - Iran | Grup B

17.00 h - Senegal - Països Baixos | Grup A

20.00 h - Estats Units - Gal·les | Grup B Dimarts 22 de novembre 11.00 h - Argentina - Aràbia Saudí | Grup C

14.00 h - Dinamarca - Tunísia | Grup D

17.00 h - Mèxic - Polònia | Grup C

20.00 h - França - Austràlia | Grup D Dimecres 23 de novembre 11.00 h - Marroc - Croàcia | Grup F

14.00 h - Alemanya - Japó | Grup E

17.00 h - Espanya - Costa Rica | Grup E

20.00 h - Bèlgica - Canadà | Grup F Dijous 24 de novembre 11.00 h - Suïssa - Camerun | Grup G

14.00 h - Uruguai - Corea del Sud | Grup H

17.00 h - Portugal - Ghana | Grup H

20.00 h - Brasil - Sèrbia | Grup G Divendres 25 de novembre 11.00 h - Gal·les - Iran | Grup B

14.00 h - Qatar - Senegal | Grup A

17.00 h - Països Baixos - Equador | Grup A

20.00 h - Anglaterra - Estats Units | Grup B Dissabte 26 de novembre 11.00 h - Tunísia - Austràlia | Grup D

14.00 h - Polònia - Aràbia Saudí | Grup C

17.00 h - França - Dinamarca | Grup D

20.00 h - Argentina - Mèxic | Grup C Diumenge 27 de novembre 11.00 h - Japó - Costa Rica | Grup E

14.00 h - Bèlgica - Marroc | Grup F

17.00 h - Croàcia - Canadà | Grup F

20.00 h - Espanya - Alemanya | Grup E Dilluns 28 de novembre 11.00 h - Camerun - Sèrbia | Grup G

14.00 h - Corea del Sud - Ghana | Grup H

17.00 h - Brasil - Suïssa | Grup G

20.00 h - Portugal - Uruguai | Grup H Dimarts 29 de novembre 16.00 h - Equador - Senegal | Grup A

16.00 h - Països Baixos - Canadà | Grup A

20.00 h - Gal·les - Anglaterra | Grup B

20.00 h - Iran - Estats Units | Grup B Dimecres 30 de novembre 16.00 h - Tunísia - França | Grup C

16.00 h - Austràlia- Dinamarca | Grup C

20.00 h - Polònia - Argentina | Grup D

20.00 h - Aràbia Saudí - Mèxic | Grup D Dijous 1 de desembre 16.00 h - Canadà - Marroc | Grup F

16.00 h - Croàcia - Bèlgica | Grup F

20.00 h - Japó - Espanya | Grup E

20.00 h - Costa Rica - Alemanya | Grup E Divendres 2 de desembre 16.00 h - Corea del Sud - Portugal | Grup H

16.00 h - Ghana - Uruguai | Grup H

20.00 h - Sèrbia - Suïssa | Grup G

20.00 h - Camerun - Brasil | Grup G