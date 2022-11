Qatar i l’Equador, a convertir el futbol en l’únic protagonista

Que comenci a parlar el futbol. El tret de sortida del Mundial del 2022, després del preàmbul marcat per la polèmica més gran de la història d’aquest campionat, es donarà entre les que són, en teoria, les dues seleccions més febles del grup A:l’amfitriona i l’Equador (17 hores), que torna després d’una edició d’absència.

La pilota prendrà la paraula en el moment en què el col·legiat italià Daniele Orsato doni l’ordre de sortida a l’estadi Al Bayt i les 60.000 goles comencin a encoratjar els futbolistes, un crit amb què s’espera fer callar les crítiques que fins ara envolten el torneig.

Qatar somia amb això, que el joc sigui el protagonista i quedin enrere les denúncies, les sospites, els secrets d’un país que, sense tradició de futbol, va obtenir l’organització d’un Mundial i, amb això, tones de crítiques.

El seu equip, el tercer de pitjor rànquing que compareix en aquest Mundial, 50è de la FIFA, només millor que Aràbia Saudita (51) i Ghana (61), afronta la seva primera participació. El duel apareix, sobre el paper, com el que mesura les dues teòriques ventafocs del grup, en què també figuren els Països Baixos i el Senegal, però també dos combinats que, per raons diferents, cobriran amb il·lusió les llacunes futbolístiques.

Ningú vol ser el favorit

Durant la prèvia, els tècnics dels dos equips es van treure la pressió de ser els favorits. Equador, que afronta el quart Mundial, busca superar el sostre. La fortalesa creada per l’argentí Gustavo Alfaro, l’única que va ser capaç de rivalitzar amb l’Argentina i el Brasil (contra els que va firmar sengles empats a les eliminatòries sud-americanes), vol superar per segona vegada la fase de grups, després que ho fes a Alemanya 2006. Aquest és el contracte moral que el preparador es va fixar amb una selecció que, de la mà d’estrelles com Pervis Estupiñán, s’ha colat a l’elit del futbol planetari. A la seva carta de presentació figura una dada: Equador arriba a Qatar amb una ratxa de 540 minuts sense rebre un gol.

La mateixa il·lusió pretén aconseguir Qatar, que aspira a aprofitar la seva condició d’amfitriona per elevar-se com van fer altres equips petits que van organitzar l’esdeveniment. Per exemple, aquella Corea del Sud del 2002 que va acabar quarta.

Mai un amfitrió ha perdut en la seva arrencada en un Mundial, una estadística que agrada al seleccionador català de Qatar, Félix Sánchez, un producte de La Masia i qui des del 2006 treballa al país i des del 2017 dirigeix l’absoluta. Fa dos anys, al costat del gironí Bertu Fernández.

El tècnic, que encara no ha complert els 47 anys, es va portar una manera de treballar i una filosofia, el futbol ofensiu, la construcció a partir de la possessió de la pilota; recepta que va donar els seus fruits el 2019 quan Catar va aconseguir el primer títol del país, la Copa Àsia, un èxit que vol prosseguir al Mundial.