La vergonya s'ha consumat. Dos mesos després que set seleccions europees, entre les quals no hi ha Espanya, sol·licitessin formalment a la FIFA vestir al Mundial un braçalet amb la bandera amb l'arc de Sant Martí, la resposta formal ha arribat amb el torneig ja començat. La FIFA amonestarà amb una targeta groga a tots aquells jugadors que portin el braçalet de 'One Love'.

Així ho han comunicat les federacions de Països Baixos, Anglaterra, Gal·les, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Dinamarca, les que van fer la seva sol·licitud. Totes elles estaven disposades a assumir multes econòmiques en nom dels seus capitans, però l'amenaça d'amonestar-los disciplinàriament portarà a gairebé totes elles (o a totes) a aparcar la seva reivindicació. El capità anglès, Harry Kane, havia de ser qui obrís la veda aquest migdia davant l'Iran. Ho va deixar clar ell mateix durant la seva compareixença prèvia del diumenge, amb el suport del seu entrenador. "No podem posar als nostres jugadors en la situació de ser amonestats o fins i tot expulsats", lamenta la Federació Anglesa en un comunicat. Ingaterra y Gales NO usarán el brazalete de "One Love" en sus partidos del Mundial.



Este es un comunicado conjunto de las federaciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza. pic.twitter.com/YFwO1h7Huv — La Media Inglesa (@LaMediaInglesa) 21 de noviembre de 2022 Més reaccions "Estem vivint un esdeveniment sense precedents en la història de la Copa del Món. No durem a terme la confrontació provocada per la FIFA a esquena del nostre capità Manuel Neuer", ha apuntat, Bernd Neuendorf, president de la Federació Alemanya, una de les més combatives al costat d'Anglaterra en la defensa del braçalet LGTBI, que ja va portar el seu porter i capità a l'Eurocopa de l'any passat. "Mai s'ha vist que la FIFA vulgui castigar-nos al camp per això. Això va en contra de l'esperit del nostre esport que connecta a milions de persones", denúncia per la seva part la Federació de Països Baixos, el capità dels quals, Virgil Van Dijk, també volia sumar-se a la campanya de 'One Love'. La cara b de la inauguració del Mundial: autobusos perduts, un trànsit infernal i sense menjar a l’estadi Aquesta polèmica torna a posar a FIFA en el focus de la defensa dels drets humans (o en l'absència d'aquesta defensa, millor escrit), després de l'encesa defensa del règim de Qatar que va fer el dissabte el seu president, Gianni Infantino, en una compareixença en la qual va arrencar dient "avui em sento gai, avui em sento de Qatar" i en la qual va relativitzar que Qatar no permeti per llei que els homosexuals puguin manifestar-se en públic com a tals.