La selecció que en el seu moment va meravellar al món amb la seva samarreta taronja i el seu joc coral és només un record del passat: res queda als Països Baixos de la inoblidable 'taronja mecànica'. Ho va demostrar el bloc que dirigeix Louis van Gaal en el seu primer partit del Mundial de Qatar, en el qual ha sumat una victòria molt soferta davant l'entusiasta selecció senegalesa, penalitzada pel mal partit del seu porter.

Només al final ha respirat alleujada la selecció taronja, quan Frenkie de Jong ha enviat un centre temperat al punt de penal. Corria el minut 83 i el rellotge estrenyia. Ha aparegut des de segona línia Cody Gakpo, el jugador del PSV, per a posar el cap i treure or de l'error de Mendy, que ha sortit tard i malament, sense contundència.

També ha fallat Mendy en el segon de Països Baixos, ja sobre la botzina. Ha rebutjat malament un trist tret de Memphis, i Klaasen va embocar sense pietat.

Els gols de Gakpo i Klaasen, dos jugadors que juguen a l'Eredivisie, no maquillen les mancances dels Països Baixos: a part de la voluntat de De Jong en la distribució -el jugador del Barça té el partit al cap i sempre intenta governar-lo-, a l'equip de Van Gaal li falta talent i frescor a la línia davantera. Haurà de millorar molt per a aspirar al títol i treure's una espina històrica (tres finals perdudes i cap Mundial guanyat).

A l'estadi Al Thumama, on Espanya arrencarà la seva participació mundialista davant de Costa Rica, Van Gaal ha apostat per un sistema de tres centrals -De Ligt, Van Dijk i Ake- flanquejats per Dumfries i Blind, amb De Jong al comandament de les operacions i dos davanters, Bergwijn i Janssen, als quals els ha costat un món crear ocasions.

El partit ha arrencat amenaçador per a la selecció 'oranje' per un error en la sortida de pilota de De Ligt, que ha deixat al seu porter venut davant Sarr. No ha encertat el senegalès i han respirat alleujats els neerlandesos, obligats a reinicialitzar-se res més començar.

Davant de la timidesa del Senegal, inferior tècnicament i, per tant, més prudent, Països Baixos ha buscat les bandes per a obrir el camp i tenir profunditat. De Jong ha intentat dirigir l'orquestra, encara que li ha faltat fluïdesa.

Països Baixos no ha fluït: ha tingut un parell d'acostaments a l'àrea de Mendy, i en el més interessant, ha errat Frenkie de Jong. Pràcticament sol davant el meta del Chelsea, ha pensat massa, ho ha adornat amb una retallada i quan se n'ha adonat, estava tapat per un defensa.

Mentrestant, el Senegal es limitava a fer el seu partit i buscar alguna fuetada. Sempre acompanyada a la graderia per uns seguidors entusiastes, que no han abandonat la percussió en els 90 minuts (el so acaba sent tan carregós com les vuvuzeles de 2010), els jugadors d'Aliou Cissé han jugat un partit seriós i sobri, però tacat curiosament pel seu jugador més reconegut, el porter Mendy, que ha fallat en els dos gols.

Reapareix Memphis

En la represa, Països Baixos ha mantingut el seu pla: ha tingut molta possessió, però poca arribada, encara que Van Dijk ha fregat el gol en una rematada de cap a la sortida d'un córner, al minut 53.

Van Gaal ha apostat en l'equador de la segona part per Memphis: el jugador del Barça, que no jugava un partit oficial des de setembre, per suplir a Janssen.

No obstant això, va ser el Senegal la que ha apretat poc després, quan Dia s'ha incrustat entre els centrals i ha posat a prova a Noppert, el meta neerlandès, que ha rebutjat amb seguretat en el primer pal. També ha repel·lit amb els punys una contundent rematada de Gueye, encara que l'àrbitre havia anul·lat la jugada per fora de joc posicional.

Ha avisat el Senegal, que ha necessitat poc per a ficar l'esglai en el cos a Països Baixos, però la selecció oranje ha tingut la sort de cara. I el 'factor De Jong', que va anar de menys a més durant el partit.

La visió de joc de Frenkie i l'epíleg de Klaasen

ha tingut la clarividència el del Barça per a veure el moviment de ruptura de Gakpo i temperar una pilota a l'àrea rival. Mendy ha sortit molt malament, i Gakpo només ha hagut de posar el cap per a marcar el seu primer gol en un Mundial.

Quan el partit ja agonitzava, Klaasen l'ha tancat amb el 0-2. Ha estat un contraatac de llibre, del porter a Memphis, que ha xutat a porta. Mendy ha tornat a equivocar-se: ha deixat la pilota morta per a l'arribada de l'Ajax, que ha rematat a plaer.