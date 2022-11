Res com arrencar un Mundial celebrant gols. Fins a set n'ha cantat Espanya davant Costa Rica, en una extraordinària posada en escena a Qatar. Mai s'havia signat una victòria tan àmplia en el torneig.

Si hi havia dubtes sobre les seves opcions, la selecció les ha esbandit de cop: és un equip capaç de tot, ple d'entusiasme i frescor, solidari i talentós. Ha demostrat totes les seves virtuts en el seu primer partit del Mundial i ha presentat la seva candidatura a guanyar el torneig. O almenys a barallar-lo. Poques seleccions han rendit a tal nivell a Qatar.

En mitja hora, el marcador ja reflectia un 3-0 favorable a Espanya, símbol de la insultant superioritat de la Roja davant una feble Costa Rica, incapaç de guanyar els duels individuals o de posar si més no en dificultats a Unai Simón.

En l'estadi d'Al Thumama, que no s'ha omplert malgrat la xifra oficial d'assistència de la FIFA, els 'ticos' i els seus seguidors s'han fet petits davant el vendaval d'Espanya.

Fidel al seu estil, Espanya s'ha fet amo i senyor de la pilota. Cada jugadorha interpretat el seu rol a la perfecció: atents els centrals, profunds els laterals (sobretot Jordi Alba), dominadors els migcampistes i esmolats els davanters. Han marcat els tres: Olmo, Asensio i Ferran, abans que el rellotge marqués el minut 30.

Luis Enrique no ha sorprès amb el dibuix, però sí amb l'alineació: Rodri ha començat de central, amb Azpilicueta en el lateral dret, un centre del camp previsible (Busquets, Pedri i Gavi) i una davantera sense un 'nou' nat.

Morata s'ha quedat a la banqueta i Asensio ha ocupat la seva posició, flanquejat per dos dels soldats més fidels del seleccionador, Ferran Torres i Dani Olmo. L'aposta del seleccionador ha sortit impecable.

Des del xiulet inicial, Espanya ha anat per feina. No hi ha hagut ni veu ni vot per a Costa Rica, absolutament desarborada pel futbol de la selecció. Busquets, Pedri i Gavi han governat el partit amb autoritat i Espanya ha començat a carburar des de l'arrencada, amb Olmo a punt de marcar en el minut 4, després d'un gran passe filtrat de Pedri.

El gol 100 per a obrir el marcador

El primer gol ha arribat minuts després, quan Gavi, el més jove del partit, ha picat una pilota a l'àrea: l'ha barallat Dani Olmo, ha fallat Duarte en el marcatge i el davanter del Lepizig ha superat amb solvència la sortida de Keylor Navas. Espanya ho ha celebrat amb il·lusió: immillorable manera de començar un partit del Mundial.

Ha estat, a més, el gol número cent d'Espanya en el torneig.

Amb Pedri a la batuta, Espanya s'ha agradat: ha fluït el joc, entraven en acció els davanters i l'equip es trobava còmode. Ho ha confirmat el segon gol, obra d'Asensio en el minut 21: el balear ha llegit a la perfecció el moviment d'Alba per la banda esquerra i ha connectat una rematada que ha acabat en la xarxa amb l'ajuda de Keylor Navas, massa tou en el rebutg, un error impropi d'un porter de la seva categoria.

Amb marge de maniobra

Dos gols d'avantatge donen per a molt, i Espanya ha sabut digerir aquest avantatge amb maduresa. Ni ha reculat ni ha baixat el ritme. En el pla de Luis Enrique no hi ha lloc per a relaxacions o especulacions.

Espanya ha seguit dins el partit, obrint el camp amb Olmo i Ferran, amb Asensio baixant a jugar amb Pedri, un funcionament col·lectiu extraordinari.

Alba, especialment actiu en atac, ha forçat el penal que ha generat el 3-0. Duarte li ha colpejat el turmell esquerre i l'àrbitre no ha dubtat. Ferran Torres ha transformat des dels 11 metres: era el minut 29 i els tres davanters d'Espanya ja havien marcat.

La selecció ha estat a punt de signar el quart gol en els minuts d'afegit de la primera part, quan Pedri ha habilitat a Asensio: el davanter del Madrid s'ha perfilat per a xutar amb la cama esquerra, però ha disparat massa tard i la seva rematada ha colpejat a la part exterior de la xarxa.

L'estrena de Balde

Luis Enrique ha mantingut le pla en la represa. Espanya ha continuat jugant amb una intensitat innegociable, fins a reduir a la mínima expressió a Costa Rica, una selecció que ha acabat resignada a encaixar gols fins i tot de rebot, com el que ha marcat Ferran Torres en el 54', barallant una pilota morta entre dos defenses a tan sols un metre de Keylor.

Després del 4-0, Luis Enrique ha refrescat a l'equip: han entrat Morata i Soler per a donar aire a Ferran Torres i Pedri. També hi ha hagut temps perquè Balde debutés a la selecció absoluta, en substitució d'Alba, al mateix temps que Koke suplia a Busquets, mancant mitja hora.

Ha gaudit Espanya d'un plàcid tram final del partit, una sensació estranya en ple Mundial. Mentre altres seleccions pateixen més del compte o directament caminen prop de l'abisme, com l'Argentina o Alemanya, Espanya s'ha regalat una victòria reconfortant i vitamínica.

Amb els deures fets, Luis Enrique ha repartit minuts: ha entrat també Nico Williams, substitut d'un Asensio que ha arribat al Mundial inspiradíssim; excel·lent notícia per a una Espanya coral, que ha funcionat com un rellotge en el seu primer partit del torneig. Ansu Fati és l'únic davanter que no ha tingut minuts.

Gavi i Soler, golejadors mundialistes

El partit ja havia entrat en aquella fase que els americans diuen els minuts de les escombraries quan Morata i Gavi han signat la jugada que ha arrodonit la golejada. El davanter de l'Atlètic de Madrid s'ha plantatr davant Keylor, però el porter ha sabut frenar-lo. Atent al rebuig, Morata ha vist a Gavi arribar a la frontal i li ha regalat una pilota ideal per a enganxar-la de volea. Així ha rematat Gavi, golejador en el seu primer partit mundialista, acabats de complir els 18 anys. Ha estat a més l'MVP del partit.

No ha acabat aquí la golejada d'Espanya, obstinada a esprémer el partit fins a l'últim segon. Els suplents han sortit amb fam: dos d'ells han fabricat el sisè; amb Nico Williams aprofundint per la dreta i col·locant una pilota al punt de penal.

Ha tornat a fallar Keylor en la sortida: ha deixat la pilota morta als peus de Carlos Soler, arribant des de segona línia. Només ha hagut de rematar a plaer.

Un resultat per a emmarcar

Un altre jugador sortit des de la banqueta, Morata, ha tancat una golejada d'escàndol. Ha signat el setè d'Espanya, després d'aprofitar una bona passada interior d'Olmo, jugador discret però imprescindible en els plans de Luis Enrique. Morata, necessitat de gol, ho ha celebrat en gran. No era per a menys: el 7-0 és la golejada més àmplia d'Espanya en la Copa del Món.

Obriu pas a Espanya, sembla dir la selecció, que ha irromput en el torneig de Qatar amb una combinació perfecta de talent, joventut i ambició per lluitar el títol. Ha signat una golejada que passa directament a la història del futbol i que consolida les esperances de tot un país.