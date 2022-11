Leroy Sané és baixa per al duel que dona el tret de sortida a la participació d’Alemanya en el Mundial. L’extrem del Bayern no va poder participar ahir a l’entrenament previ al partit d’aquest migdia contra el Japó (14:00). La Federació alemanya va confirmar la mala notícia: Sané pateix unes molèsties al genoll. La ‘Mannschaft’ va comentar que el jugador només es perdrà el primer partit, però s’haurà de veure com evoluciona i està disponible per enfrontar-se diumenge a Espanya.