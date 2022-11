La calor i color de la graderia, abarrotada de seguidors marroquins i algun croat, no s'ha traslladat al terreny de joc, on el Marroc i Croàcia a penes es van buscar les pessigolles i han saldat la seva estrena mundialista amb un anodí empat a zero. Un lliure indirecte executat per Hakimi i una rematada a boca de canó de Vlasic aturada per l'exporter del Girona Bono, paupèrrim bagatge d'un duel que ha deixat als nord-africans més feliços que als balcànics.

Millor que no succeeixi res a haver de lamentar. La premissa ha estat nítida, però els nervis. Ai!, els nervis. L'excés de motivació del Marroc ha provocat tres errors importants quan el cronòmetre tot just assenyalava els 5’. Els balcànics, orfes dels ‘killers’ d'abans, no han fet sang. A la quarta, no obstant això, ha arribat la primera taquicàrdia. Enèsima fallada en el lliurament i Perisic, que no ha recapacitat, ha armat l'esquerrana per a enviar-la fregant el travesser. El ‘4’ del Tottenham sempre malintencionat. Corria el quart d'hora i la pilota mancava d'amo, per molt que Luka Modric s'obstinés a donar sentit a una Croàcia precària en l'associació. En els nord-africans, Ziyech i Hakimi donaven profunditat per la dreta. La resta, un desconcert tàctic, amb el cor regint el joc. Així i tot, Ziyech ha trobat a En-Nesyri al segon pal, encara que el sevillista ha rascat la pilota sense arribar a impactar de ple. El duel no acabava de treure's les lleganyes, ni amb un cafè doble ben carregat, i no ha sigut fins als instants finals quan els ‘escacats’ han espavilat. L'última abans de l'intermedi l'ha desbaratat Bono amb el genoll, frustrant a un Vlasic que ja no sortiria al camp després del hiat de quinze minuts. Abde, a escena Han discutit i han intercanviat parers marroquins i croats sense arribar a imposar les seves idees. El partit no tenia amo i el concert estava en la graderia, amb una afició magrebina ovacionant sense parar cada acció mig digna dels seus. La represa ha estat atropellada i els metges han hagut d'assistir a Bono i Mazraoui, lesionat al maluc després d'una rematada en planxa. El del Bayern ho ha intentat, però no ha aguantat el dolor. I, amb el partit en un interminable guaret, Walid Regragui ha buscat espurna amb l'entrada d'Abde. L'exblaugrana ha signat una de les seves característiques cavalcades en la primera que ha disposat i ha reclamat un possible penal que l'argentí Rapallini va desestimar. El col·legiat, dialogant i empàtic, ha saldat un duel de magnitud mundial amb nota i tirant mà al targeter el just i necessari. Els futbolistes li han posat fàcil.