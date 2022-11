Robert Martínez condueix l’equip revelació de Rússia-2018, on la selecció belga va ser tercera, cap a un objectiu més llunyà. El punt de partida de l’entrenador català és aquest a partir d’aquest vespre contra el Canadà (20:00). «Hem de progressar en aquesta fase de tres partits. El somni és jugar els set. Millorar el que vam fer a Rússia amb la medalla de bronze. No hi ha demà en un Mundial», va dir. Lukaku podrà jugar amb Bèlgica, de la mateixa manera que Hazard.