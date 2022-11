Si Bèlgica vol que tothom se la prengui amb seriositat com a una de les aspirants a guanyar la Copa del Món, aquest no és el camí. Va guanyar, sí, però ni rastre d’aquell equip que va ser tercer en el Mundial de Rússia. Va ser sotmesa pel Canadà, que va perdre però marxant amb el cap ben alt. Una de lessorpreses positives malgrat l’injust resultat, que va repartir els tres punts per als belgues.

Canadà va perdre l’oportunitat d’or de marcar el primer gol de la seva història en un Mundial quan Davies va topar amb Courtois en un penal assenyalat pel VAR, després d’unes mans de Carrasco a xut de Buchanan. No se’n sortia Bèlgica, que va rebre 14 rematades en els primers 45 minuts, però la selecció de Robert Martínez en va fer prou amb una passada mil·limètrica per trencar la defensa i perquè Batshuayi inaugurés el marcador. Injust? Molt, però així s’arribava al descans . Al segon acte, salvador de nou Courtois a cop de cap de Larin.