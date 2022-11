En la carrera dels suplents japonesos des de la banqueta cap als seus companys es va percebre la magnitud de la gesta que acabava d’aconseguir el Japó a l’Estadi Khalifa. Era la primera vegada que s’enfrontaven en un gran torneig a Alemanya, a la tetracampiona Alemanya, i van aconseguir no només vèncer-la, sinó també remuntar un gol de Gündogan a la primera part. Un terratrèmol absolut en el grup d’Espanya, abans si més no que debutessin els de Luis Enrique, i una garrotada enorme per al conjunt d’Hansi Flick, ja obligat a guanyar la selecció nacional en el segon partit (diumenge, 20.00 hores) per continuar viu en aquest Mundial.

D’altra banda, Neuer finalment no va portar el braçalet LGTBI per l’amenaça de veure una groga. No obstant això, els jugadors d’Alemanya sí que van fer un gest de protesta contra la censura de la FIFA tapant-se la boca amb la mà en la foto de l’onze inicial. Espanya irromp al Mundial amb una golejada històrica (7-0)