La calor i el color de la graderia, farcida de seguidors marroquins i algun croat, no es va traslladar al terreny de joc, on el Marroc i Croàcia amb prou feines es van buscar les pessigolles i van saldar la seva estrena mundialista amb un anodí empat a zero. Un lliure indirecte executat per Hakimi i una rematada a boca de canó de Vlasic salvada per Bono, el paupèrrim bagatge d’un duel que va deixar els nord-africans més feliços que els balcànics.

Molts nervis del Marrco, amb excés de motivació i errades que s’acumulaven. A la quarta, en l’enèsima mala entrega, Perisic no va encertar en la rematada. Modric hi posava ganes, però no hi havia manera que Croàcia engegués. El partit, tres quarts del mateix. I això que Bono, amb el genoll, va frustrar una bona aproximació de Vlasic, que ja no sortira a la represa. Inici del segon temps travat, amb interrupcions i algun lesionat, com Mazraoui, que va haver d’abandonar la gespa. I llavors va sortir el blaugrana Abde. Alguna cursa interessant de l’atacant, que va fins i tot reclamar un penal. Però res. El marcador no es va moure.