Espanya té un tresor incalculable. Gavi i Pedri van arribar per a quedar-se des del primer dia i s’han convertit en les estrelles d’una selecció que creixia amb la sensació de ser un gran bloc, però sense individualitats destacades. Els dos jugadors del Barça van destrossar aquesta teoria i la selecció pot presumir amb orgull de tenir dos cracs. La seva valoració ja és top, tot i que els seus carnets d’identitat espantin per la seva joventut.

Gavi és el futbolista més jove d’Espanya amb 18 anys, mentre que Pedri en fa 20 tot just avui. Ho podrà celebrar a Doha amb la seva família, en el dia lliure concedit per Luis Enrique, després d’una estrena brillant en el Mundial. En la passada Eurocopa ja va ser el millor jugador espanyol i ara té la sort d’haver trobat un soci de luxe en Gavi.

Apadrinat

Encara que és molt jove també, Pedri ha apadrinat al de Los Palacios. «Intento cuidar-lo», repeteix el canari cada cop que és preguntat per Gavi. El ‘26’ de la selecció va passar pel mateix que el seu company, guanyant el Golden Boy, el trofeu Kopa i és el millor conseller per a administrar la fama. Pedri li ha ensenyat a Gavi a combatre els elogis comportant-se amb naturalitat. No canviant res del seu joc i sent ell mateix tant dins com fora del camp. Gavi continua deixant-se l’ànima en el camp com un juvenil i el seu talent brolla sense aturador.

La fórmula Pedri s’ha demostrat la millor per no baixar el nivell i millorar cada dia. Així ho apliquen al Barça i ara a la selecció. Els mecanismes de la selecció no són idèntic als blaugranes, però s’assemblen.

Pedri sempre ha mostrat un alt grau de maduresa. És bromista amb els companys, però també molt seriós quan toca treballar. Gavi encara està aprenent amb el mirall del seu amic. El seu caràcter és més dispers i moltes vegades ha de suportar les bromes per algunes de les distraccions. Si algú s’ha deixat res, les mirades apunten directament Gavi. És el rookie i li agrada fer filigranes amb Yeremi Pino o Nico Williams i se separa el mínim de la pilota. Cada entrenament és una ocasió per a gaudir i aquesta sensació que desprèn enlluerna Luis Enrique. Futbol en estat pur.