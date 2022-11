Al tancament de la primera jornada de grups, el Brasil podia inscriure’s en l’escamot de les brillants Anglaterra, França i Espanya, per ordre cronològic, o en la comunitat de les espantoses, composta només per Argentina i Alemanya, i es va quedar a mig camí, entre les seleccions que van vèncer sense fu ni fa, anodines, juntament amb Holanda i Bèlgica, per exemple, que es van apuntar el triomf, que ja és molt, sembla en aquest Mundial. Va salvar els tres punts en un duel complicat contra Sèrbia, que requeria persistència mancant perícia, que va demandar serietat si la fantasia no aconseguia, que no va aconseguir. Richarlison va encarnar aquestes dues virtuts, tan útils i valuoses com el virtuosisme per lliurar al Brasil una victòria tranquil·litzadora. Atent a un rebuig del porter serbi, va aplanar el camí del triomf que després va asfaltar amb un bell gol a la mitjana volta.