Xavi Hernández, entrenador del Barça, ja és a Qatar, on veurà en directe diversos partits del Mundial. El tècnic blaugrana ha participat aquest dissabte en un acte de la firma Adidas i va atendre en exclusiva ‘Sport’, capçalera esportiva del grup Prensa Ibérica.

Xavi va aplaudir especialment el rendiment de la selecció espanyola en aquesta arrencada de torneig. «Espanya és la selecció que millor ha jugat, potser també junt amb Anglaterra en el primer partit, tot i que després Anglaterra no va passar de l’empat contra els Estats Units».

«Espanya està al nivell més alt, ara mateix. Em van agradar també el Brasil i França, però Espanya va mostrar una superioritat que encara no s’ha vist en un altre equip», ha afegit l’entrenador blaugrana a Doha.

Eric i Ansu també tindran minuts

Xavi també ha valorat el rendiment concret d’alguns jugadors del seu equip i s’ha mostrat convençut que tant Eric com Ansu, que no van tenir minuts davant Costa Rica, tindran protagonisme. «Luis Enrique ja va dir a la roda de premsa que hi hauria canvis; segur que hi haurà minuts per a tothom i que aniran entrant; l’Eric i l’Ansu seran importants, en Luis hi confia molt i la resta de jugadors del Barça ja van demostrar el seu nivell en el primer partit».

De cara a l’Espanya – Alemanya, que es presumeix decisiu per al grup, el míster del Barça va pronosticar un partit «difícil, però Alemanya té molta més pressió que Espanya».

«Espanya ha de demostrar la personalitat que va tenir el primer dia. Serà un partit semblant, tots dos voldran la pilota. Serà una guerra important, però Alemanya comença amb molta més pressió que Espanya».

Interès pel brasiler Endrick

El tècnic blaugrana, que serà a Qatar fins al dia 30, també s’ha referit a l’interès del Barça pel brasiler Endrick, el jove davanter del Palmeiras en qui també està interessat el Madrid. «Hem estat parlant amb el seu pare i també amb el jugador. Els vaig explicar el projecte. Volem talents com ell. És el tipus de jugador que necessitem. Espero que s’afegeixi aquí. Ell decideix», ha assenyalat el preparador en els micròfons d’ESPN.