Protecció per a Neymar. Una nova crida del Brasil per salvaguardar el seu estendard, una víctima freqüent de lesions. L’última, la soferta contra Sèrbia, l’aparta d’un parell de partits del Mundial, com a mínim. Fins que comencin les eliminatòries. El Brasil dona per descomptat que superarà la lligueta després de vèncer el rival teòricament més exigent.

La petició de Tite d’empara a Neymar tenia menys pressa per aquest triomf que encarrila la classificació. El seleccionador va dir parlar en nom del futbol. «Hem d’anar amb compte i prestar atenció a la reiteració de faltes, perquè es concentren en jugadors en particular i això afecta», afirmava Tite, demanant mesures als àrbitres. «Cal parar això», va afegir. No va dir com si un futbolista en particular rep faltes de diferents futbolistes.

Onze minuts lesionat

Neymar va ser el futbolista, de llarg, que va patir més faltes en la primera jornada. Nou, en total. L’acumulació de cops li va impedir acabar el partit. L’últim, patit al seu malmès turmell dret, el va obligar a retirar-se del partit. Va aguantar 11 minuts en el camp abans de ser substituït.

«No me’n vaig adonar», va admetre Tite, abans de donar valor a la professionalitat de Neymar per «continuar resistint per ajudar l’equip». Però no podrà ajudar contra Suïssa aquest dilluns ni contra el Camerun divendres. «Tornarà a jugar», va remarcar el tècnic per eliminar la inquietud pel veritable estat físic del davanter, que pateix un esquinç de lligaments sense que s’hagi precisat la gravetat d’aquest esguinç. Rodrygo serà el substitut.«Neymar és un jugador excepcional, però el Brasil confia en tots els grans talents que té», va dir Tite, que a més d’elegir un recanvi per a Neymar el buscarà per a Danilo, l’altre lesionat de la jornada inaugural. El madridista Rodrygo apunta a ser el relleu de Neymar en la teòrica posició d’interior esquerre, figura que gaudeix de plena llibertat a la selecció canarinha amb la protecció que presten Paquetá i Casemiro.

A Danilo el substituirà Militão. Dani Alves, el teòric relleu, continuarà esperant. No ha jugat des del setembre. Una lesió va interrompre la seva experiència en el Pumas de Mèxic i a partir de llavors es va entrenar amb el Barcelona Atlètic per aconseguir la seva inclusió en la llista del Brasil per a Qatar.