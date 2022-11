Kylian Mbappé queixala la maledicció dels campions del món, la mastega i se l’acaba empassant. Ni aquesta mala estrugança ni les nombroses lesions que ve arrossegant frenen una França que no necessita brillar per sumar sis punts en les dues primeres jornades i convertir-se en la primera selecció classificada per a vuitens de final. Dinamarca (1 punt) haurà ara jugar-se l’accés a la següent ronda contra Austràlia (3) i Tunísia (1) dimecres en l’epíleg de la fase de grups.

La selecció de Didier Deschamps esquiva el destí que van fer anteriorment Epanya, Itàlia, Alemanya i també França amb solvència. Aferrada a la voracitat d’un Mbappé que no va necessitar fer un partit enorme per marcar dos gols i igualar a Enner València com pitxitxi provisional del torneig. El gol del defensa del Barça Christensen va servir per posar emoció a un partit que Mbappé va resoldre demostrant que pot ser un dels grans protagonistes de la gran cita de Qatar.