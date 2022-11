Dos gols en dos minuts per a Sèrbia i altres dos en tres minuts per a Camerun han desfermat la bogeria en un partit marcat per l'absència del meta camerunès André Onana, que ha abandonat la concentració del país africà després d'una disputa amb el seu seleccionador, i que finalment ha acabat amb un empat a tres que deixa a totes dues seleccions, pertanyents al Grup G del Mundial, amb només un punt després de dos partits i encara amb vida per a l'última jornada.

Arribava Camerun a aquest partit fent una mitjana de només 0,8 gols per partit en un Mundial. 18 en 24 partits; i ha acabat trencant un rècord totalment oposat. Contra Sèrbia ha estat la primera vegada que ha marcat tres gols en una Copa del Món, i no els ha servit per a guanyar.

Camerun ha cregut en la victòria des de l'inici, però dos minuts fatídics han tirat per terra el seu treball previ a la primera meitat, encara que aquest dilluns sí que han tingut sort de cara a porta i en el segon tret han anotat el seu primer gol.

Kunde ha posat el centre des del córner esquerre, N’Koulou l'ha pentinat al primer pal i el central, Jean-Charles Castelletto, ha rematat sol al segon pal per a convertir el seu primer gol amb la samarreta de Camerun als 29 minuts de partit.Han tingut encert els ‘lleons indomables’ després de resistir les escomeses de Sèrbia, amb Mitrovic, que ha tingut dues bones ocasions, una l'ha estavellat al pal i l'altra l'ha enviat fora quan ha rematat sol dins de l'àrea, com a principal amenaça, però el descompte de la primera meitat ha estat demolidor per al conjunt africà.

Primer minut d'afegit i l'estratègia els retornava la moneda. Centre tocat de Tadic al cor de l'àrea, fallada en la marca de Camerun i Strahinja Pavlovic ha rematat sense oposició girant bé el coll per a col·locar la pilota lluny de l'abast de Devis Epassy. Si l'haguessin defensat amb la duresa amb la qual els seus companys han celebrat amb ell l'empat, segurament el seu gol no hauria pujat al marcador.

Un gol que ha fet mal a la moral dels africans, la qual Sergej Milinkovic-Savic s'ha encarregat d'enfonsar una mica més. Error en la sortida de pilota de Zambo Anguissa i el migcampista de la Lazio ha disparat des de la frontal al pal curt per a donar-li la volta al marcador dos minuts després. Epassy l'ha arribat a fregar amb els dits, però no ha arribat a refusar. Amb Onana al camp i no volant de tornada a casa, el resultat podia haver estat diferent.

Un cop del qual Camerun semblava no poder aixecar-se, i més després de l'1-3 de Mitrovic en una jugada en la qual Sèrbia ha trobat a tres jugadors lliures dins de l'àrea rival. La sensació era d'haver abaixat els braços, de fregar l'eliminació del Mundial de Qatar, però Vincent Aboubakar ha dit 'no'.

Ha sortit al terreny de joc en el minut 55, i n'ha trigat 11 a marcar i donar una assistència per a igualar el partit i deixar mitja hora al davant amb tot per decidir. Davant la velocitat de Camerun, l'actual davanter de l'A el-Nassr saudita ha posat la calma i ha signat un dels gols del torneig. Ha fet veure que disparava per a salvar l'entrada de Milos Veljkovic, qui ha passat de llarg en tirar-se a terra, i ha superat al porter serbi amb una vaselina suau.

El gol ha pujat al marcador en comprovar-se que, per poc, en l'inici de la jugada no hi havia fora de joc, com ha passat tres minuts més tard. Com Sèrbia prop del descans, Camerun no ha perdonat quan ha tingut l'oportunitat. Aboubakar ha trencat l'espai i Choupo-Moting, en el segon pal, ha fet el 3-3 amb un xut a plaer.

Sèrbia ha intentat reaccionar, comandada per Mitrovic davant l'absència de la seva gran estrella en atac, un Vlahovic que segueix sense estar al 100% i ni davant la necessitat de guanyar, el seu seleccionador, Draguen Stojković, li ha donat minuts. Tampoc a l'exdavanter del Reial Madrid Luka Jovic.

No obstant això, i malgrat marcar, Mitrovic no ha estat encertat de cara a porta i totes dues seleccions tanquen el seu segon partit en el Mundial amb només un punt i esperant al Brasil-Suïssa per a fer els seus comptes de cara a l'última jornada.