Si el futbol no hi entén de lògiques, en un Mundial qualsevol aposta assenyada salta per l’aire. El Japó semblava que havia de ser un gegant en mans de la feble Costa Rica, però a l’hora de la veritat, els nipons es van embussar davant l’entramat defensiu dels ticos i van malgastar una magnífica oportunitat per classificar-se per la via ràpida. Ara, se la jugaran contra Espanya en l’última jornada. Costa Rica s’enganxa d’una forma sorprenent a la lluita per ser a vuitens. Els de Luis Fernando Suárez van treure el màxim profit al seu únic tret a porta. Increïble.

Ni un sol xut a porta en els primers 45 minuts. La dada ho diu tot. Res de l’irresistible Japó que va fer saltar la banca davant Alemanya en el debut. Costa Rica, per part seva, per poc que millorés ja oferia millor imatge que en el 7-0 amb Espanya. Va aparèixer Navas, que va netejar la seva imatge per aturar els intents del Japó i celebrar com Fuller feia el gol de la victòria en l’únic xut del partit de Costa Rica