No cal treure la calculadora del calaix. Els comptes són simples. Espanya es classificarà per als vuitens si guanya o empata amb el Japó, per descomptat, i ho farà com a primera en tots els casos excepte si Costa Rica venç Alemanya. Encara perdent, dijous que ve (20.00 hores), només quedaria eliminada si la derrota es combina amb la victòria costa-riqueny.

La classificació és virtual. No entela la gardela de Füllkrug a set minuts del final, i en una mala sortida de pilota des del darrere, el notable partit d’Espanya, només superada a l’últim quart d’hora per l’empenta d’Alemanya per l’orgull d’evitar una segona derrota, menys vergonyant, això sí, que la patida amb el Japó. Al cap i a la fi, l’onze blanc no guanya l’onze vermell des del 1988 en partit oficial.

A aquest pas, el complex començarà a tenir-lo Alemanya respecte a Espanya. Com ha canviat la història. Es felicitaven els futbolistes de la Mannschaft del punt obtingut a última hora, de la mateixa manera que els espanyols repetien la mateixa expressió: «Quina llàstima!».

Quina llàstima de no haver sumat el segon triomf tan acariciat i tan merescut, per una posada en escena més ambiciosa malgrat que la urgència corria per compte d’altri. Álvaro Morata va exhibir el toc fi que té guardat i Füllkrug va mostrar la imponent potència del xut perquè fossin els dos «nous» més genuïns els que s’apuntessin els gols.

La curiositat de la nit va ser el simbòlic pols Barça-Bayern a petita escala. Són els dos equips més representats amb els seus internacionals al torneig. Es retrobaven les cares cinc blaugranes (Alba, Busquets, Gavi, Pedri i Ferran) contra sis representants de l’esquadra bavaresa (Neuer, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Musiala i Müller).

Res del que es va veure al camp remetia els desastres patits pel Barça. Gavi, Busquets i Pedri van saber triangular per descol·locar Kimmich i Goretzka i Alba va ser qui va desbordar Gnabry i no al revés, fins al punt de servir l’assistència per al gol de Morata. Només va faltar la cirereta de Ferran Torres. Va enviar una pilota als núvols que no va comptabilitzar pel fora de joc previ d’Olmo.

Un fora de joc tan clar com el d’Antonio Rüdiger. Va fallar la detecció semiautomàtica la primera vegada i també la segona. El central es va avançar clarament per rematar de cap només una falta lateral. Alemanya va celebrar el gol profusament i després de les abraçades van veure que l’àrbitre Makkelie, el que va xiular el Bayern-Barça de la Champions, l’anul·lava. Ho feia a instàncies del VAR. Endevinen qui? Sí, el tristament famós Pol van Boeckel.

Era un dia assenyalat per a Luis Enrique, dolorós, però afectuosament recordat malgrat que li remetia al succés més luctuós de la seva vida. No ho va esquivar el tècnic, al contrari, ho va compartir a les xarxes. Va revelar la coincidència amb la data del naixement de la seva filla Xana, que va morir el 29 d’agost del 2019 per un osteosarcoma quan tenia 9 anys. «Avui no només juguem contra Alemanya. Avui també és un dia molt especial perquè Xanita compliria 13 anys. Amor, allà on siguis, molts petons i passa un gran dia. T’estimem. Adéu», va dir el tècnic al vídeo.

Ja en el partit, Alemanya va saltar al camp amb alleujament, protegida per una xarxa que va evitar la caiguda al barranc –si hagués guanyat el Japó- per passar a conservar les opcions gràcies a la victòria de Costa Rica, que va igualar per sota la classificació.

Perdre davant Espanya no certificava l’eliminació per segona vegada consecutiva en un Mundial, cosa mai vista en el passat. Sempre va estar entre les sis primeres classificades –és a dir, quartfinalista com a mínim– fins que aquesta brillant trajectòria es va truncar fa quatre anys.

Potser per això no va comparèixer com un equip ansiós. Perquè Costa Rica li va concedir una vida extra per jugar-se-la cara a cara. Un d’aquests acompanyarà Espanya.