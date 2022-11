El valencià Antonio Miguel Mateu Lahoz ha estat designat per dirigir el partit Iran-Estats Units de la tercera jornada de la fase de grups que es jugarà demà. Serà el segon partit d e Mateu Qatar-Senegal, tindrà en l’estadi Al Thumama. Al VAR hi seran Martínez Munuera i De Burgos Bengoetxea, amb el suport, entre altres, del canari Hernández Hernández. El francès Clement Turpin ha estat designat per dirigir el partit entre Equador i Senegal que també es jugarà demà.