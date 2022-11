«És un alleujament per nosaltres». Era la primera reflexió que feia Lionel Messi després del dramàtic partit de l’Argentina. Una expressió fina per a descriure la situació que va evitar l’equip, a partir del gol del capità, quan estava a la vora de l’abisme. Unes imatges van revelar que a Lionel Scaloni, el seleccionador, li van caure unes llàgrimes amb el 1-0. Messi reco rdava que «la feina no està feta» però sí que celebrava poder «tenir uns dies tranquils» a l’espera del darrer partit.